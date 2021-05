Barricato in casa con una pistola, si arrende dopo ore

Si è barricato in casa della compagna, con una pistola. E’ successo ieri a Nova Milanese, in Brianza. Solo dopo ore di trattative con i carabinieri si è arreso. L’uomo, 50 anni, ha anche esploso 5 colpi di pistola, alcuni dei quali si sono fermati fortunatamente sulla porta d’ingresso senza raggiungere i militari che erano all’esterno. Tutto è iniziato nella tarda mattinata di martedì quando l’uomo a seguito di un momento di escandescenza si è barricato in casa con la compagna. I primi ad intervenire sono stati i carabinieri di Nova Milanese che sono riusciti a fare uscire la donna dalla casa, notando che l’uomo aveva una pistola in pugno. A quel punto sono arrivati i militari della compagnia di Desio, il personale specializzato delle squadre operative di supporto e il negoziatore del comando provinciale di Monza. Quest’ultimo ha tenuto una conversazione attiva e costante col 50enne, che è durata fino alle 19 quando è riuscito a convincerlo a gettare la pistola dalla finestra e ad aprire la porta.

La pistola, calibro 7.65, è risultata rubata, illegalmente detenuta. L’uomo è stato portato in ospedale e ricoverato. Proseguono le indagini per gli aspetti penalmente rilevanti della vicenda.

Ads