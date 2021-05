Scavuzzo ai tifosi dell’Inter, festeggiare seguendo le regole

In vista di una nuova festa annuciata per sabato e dopo gli assembramenti in piazza Duomo, la vicesindaca e assessore alla sicurezza Anna Scavuzzo afferma: "Non sarà possibile agire senza criteri e fuori dalle normative"

In vista di una nuova festa dei tifosi per lo scudetto dell’Inter annuciata per sabato prossimo e dopo gli assembramenti in piazza Duomo, il Comune di Milano chiede la collaborazione della squadra e della tifoseria nerazzurra. “Se la squadra o le tifoserie vogliono festeggiare – ha detto il vicesindaco, Anna Scavuzzo, a margine di una conferenza stampa della Polizia Locale – siamo disponibili a capire quali attività si possano mettere in campo”. “Non sarà possibile – ha aggiunto – agire senza criteri e fuori dalle normative”