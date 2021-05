Vaccinazioni Covid, al centro in Fiera anche i medici di Emergency

Nel mese in cui l’Italia entra a pieno nella campagna vaccinale, Emergency ha iniziato a fornire il proprio contributo alla causa a fianco del Policlinico di Milano con infermieri e medici che presteranno servizio volontario nello spazio di Fieramilanocity. Dalla ‘Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico’ è giunta la richiesta di unire le forze per uno scopo comune: il rafforzamento e il proseguimento delle vaccinazioni contro il Covid-19. Emergency ha deciso di fornire la collaborazione gratuita di medici e infermieri che lavoreranno a titolo volontario nel polo della Fiera di Milano in Viale Lodovico Scarampo. La struttura di Fieramilanocity si compone in diversi moduli. I medici si occupano dell’anamnesi dei vaccinandi che poi sono condotti nelle postazioni di somministrazioni presidiate dagli infermieri. È sempre garantita dal Policlinico la supervisione medica e infermieristica. Dieci medici e infermieri saranno operativi due pomeriggi a settimana, il mercoledì e il sabato dalle 14.00 alle 20.00. Emergency lancia, inoltre, un appello al personale medico e sanitario (medici, infermieri, assistenti sanitari) interessato a prendere parte alla somministrazione dei vaccini in fiera come volontario. Per aderire è necessario scrivere a programmavaccinale@emergency. it inviando una copia del documento di identità e del codice fiscale, titolo di studio, iscrizione all’ordine professionale e ricevuta di pagamento di regolare iscrizione; eventuale codice tessera SISS, segnalando le proprie disponibilità di tempo.

