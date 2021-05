“Io ieri in piazza non c’ero. Non sono andata a festeggiare.In piazza c’erano la consigliera Sardone, il viceministro Morelli, il consigliere Bastoni: loro hanno strizzato l’occhio alle tifoserie, non noi. Attenzione perché anche questo provocare e portare su una conflittualità diversa il ragionamento su quelle che sono le misure di sicurezza non fa bene a nessuno e non è una denigrazione di stampo politico che meritano le forze dell’ordine e la polizia locale che ieri hanno lavorato”. Lo ha detto il vice sindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo intervenendo questo pomeriggio nel corso del consiglio comunale online rispondendo ai consiglieri comunali del centrodestra in merito agli assembramenti di ieri in piazza Duomo per la festa scudetto dell’Inter. (MiaNews)

