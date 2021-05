Assembramenti interisti, Forza Italia: subito dimissioni assessore Scavuzzo

Non si fermano le polemiche sui maxi assembramenti di tifosi interisti in festa, ieri nel centro di Milano, senza che nessuna autorità avesse messo in campo un minimo di prevenzione. Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia, attacca la giunta guidata da Beppe Sala e l’assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo, responsabile della Polizia locale: “C’era da aspettarsi che i controlli e il presidio del territorio sarebbero stati totalmente inesistenti. Cosa vuoi pretendere da una che, nel cuore del primo lockdown, diceva che i ghisa dovevano chiedere le ferie pregresse per stare in panchina ad aspettare il loro turno? Dopo 15 mesi dall’inizio dell’emergenza pandemica la giunta comunale brancola ancora nel buio. Mi aspetto che oggi stesso la Scavuzzo rassegni le dimissioni nelle mani del sindaco Sala che forse ieri, dopo una bella biciclettata, stava aspettando la telefonata di Zhang per festeggiare lo scudetto insieme a lui”.

Ads