Dall’11 maggio al 21 luglio 2021 ritorna FOG Triennale Milano Performing Arts, il

festival di Triennale Milano dedicato alle più interessanti e coinvolgenti espressioni di teatro, danza e musica.

La quarta edizione del festival vedrà coinvolti 33 artisti da 7 paesi del mondo

(Stati Uniti, Olanda, Spagna, Belgio, Francia, Svizzera, Italia) in un cartellone di

24 appuntamenti, tra i quali 11 produzioni e coproduzioni targate FOG, 3 prime

assolute, 5 prime nazionali, 3 concerti e 6 dj set per un totale di 61 repliche

complessive.

Alcuni tra i più acclamati protagonisti della scena internazionale daranno vita,

insieme a molte tra le novità più interessanti della performing art italiana, a

una proposta densa e articolata, un caleidoscopio di linguaggi e formati che

segna il ritorno di un progetto unico per la città di Milano, un segnale

importante di rilancio nel quadro di una situazione pandemica ancora in corso in

tutto il mondo.

“Finalmente riparte anche l’attività del nostro teatro, dopo i mesi di chiusura a

causa della pandemia. – afferma Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano.

Vogliamo che questa edizione del festival FOG sia un’occasione per guardare al

futuro, per rafforzare il rapporto con il pubblico e con la città, per continuare la

nostra attività affianco degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo. Triennale,

anche grazie al festival FOG, vuole essere tra i promotori della ripartenza

culturale di Milano e di tutta l’Italia, e lo fa attraverso una programmazione in cui

trovano spazio le diverse forme della cultura contemporanea. A scadenza dei

suoi due mandati, ci tengo molto, in rappresentanza del CdA della Fondazione La

Triennale di Milano che presiedo, a ringraziare Severino Salvemini per

l’importante contributo culturale e gestionale che ha dato all’identità del nostro

teatro in questi anni in cui è stato Presidente della Fondazione CRT/Teatro

dell’Arte. Allo stesso modo i miei ringraziamenti vanno a tutti i membri del CdA

uscente.”

La quarta edizione di FOG si inserisce in maniera organica nell’offerta culturale di

Triennale Milano, abitando fisicamente gli spazi del Palazzo dell’Arte e

valorizzandone lo spirito di apertura alla città: “Ripartire con il festival

internazionale – afferma Umberto Angelini, Direttore artistico di Triennale

Milano Teatro e Chief curator per teatro, danza, performance, musica di

Triennale Milano – conferma la natura di Triennale Milano Teatro come spazio

aperto alla ricerca e alla complessità del mondo. E tornare a frequentare un

Triennale Milano festival come FOG significa compiere un gesto radicale di socialità per discutere e confrontarsi su formati disciplinari ibridi attorno alle tematiche che

attraversano la società oggi.”

L’attuale contingenza storica ha reso molte di queste tematiche più che mai

urgenti, e non può che rafforzare la mission di un festival da sempre interessato

a indagare in profondità gli snodi chiave del contemporaneo.

Tra questi, la quarta edizione di FOG sceglie di affrontare il tema del potere e i

suoi meccanismi, il rapporto dominante/dominati e le sue inesorabili dinamiche

ne Il Terzo Reich di Romeo Castellucci, che dal 9 all’11 giugno segna

ufficialmente l’inizio della collaborazione con il più importante regista italiano

vivente (Grand Invité di Triennale per il quadriennio 2021-2024); nell’atteso

debutto milanese di Chi ha ucciso mio padre di Daria Deflorian e Antonio

Tagliarini, duo creativo tra i più apprezzati della scena italiana, che si confronta

qui con l’opera di un autore di culto della nuova letteratura europea, Édouard

Louis (21-23 maggio); nella prima italiana di Will you marry me? (13-14 giugno),

nuova performance dell’artista milanese Sara Leghissa, già parte di Strasse

insieme a F. De Isabella, e nel debutto di ARA! ARA! di Ginevra Panzetti / Enrico

Ticconi, seconda parte del dittico iniziato con AeReA (vincitore nel 2019 della

prima edizione del Premio Hermès Danza Triennale Milano), che chiuderà il

festival il 20 e 21 luglio. Il potere, nella sua accezione positiva, si trasforma in

potere infinito dell’immaginazione dello spettatore nella performance immersiva

Book is a Book is a Book (3-6 giugno) che segna il ritorno della formazione

elvetica Trickster-p, impegnata ancora una volta nel suo originale

attraversamento dei generi.

Il rapporto uomo-natura – lo studio della biodiversità e dei difficili equilibri tra le

specie – costituisce da tempo oggetto d’indagine privilegiato per Triennale, e

ritorna tra i temi fondamentali di questa quarta edizione di FOG Triennale

Milano Performing Arts. Lo spostamento della visione all’interno di questo

rapporto e il conseguente scacco dell’antropocentrismo sono il punto di

partenza dello spettacolo di apertura del festival, Are we not drawn onward to

new erA di Ontroerend Goed (11-12 maggio), pluripremiato collettivo belga

vincitore del Total Theatre Award a Edimburgo, ma percorrono in profondità

anche il suggestivo NO RAMA di Annamaria Ajmone (1-2 luglio), interprete

affermata della nuova danza italiana, e i lavori di Industria Indipendente (Klub

Taiga – Dear Darkness, 18-19 giugno) e di madalena reversa (Romantic Disaster

/ studio, 6 luglio), entrambi protagonisti dell’ultima edizione della Biennale

Teatro di Venezia diretta da Antonio Latella.

La riflessione sull’uomo e sui suoi ecosistemi di riferimento non può prescindere

dall’attenzione a quelle comunità che formano il mondo e che lo abitano: la

quarta edizione di FOG ribadisce ancora una volta il proprio duplice sguardo, in

rapporto costante con il mondo e la comunità globale, e tuttavia mai dimentico

del dialogo vitale con le comunità degli artisti e del pubblico che abitano il suo

territorio di riferimento. L’identità dell’individuo, della sua costruzione in

rapporto con queste comunità, è al centro di BEAT dell’esplosivo duo londinese

Igor x Moreno (18 giugno); dell’ultimo lavoro del Premio del Teatro dell’Académie

Française Pascal Rambert, Sorelle, prima milanese co-prodotta con TPE –

Teatro Piemonte Europa (14-16 maggio); dell’ironia surreale de La codista, prima

nazionale firmata dall’attrice e regista olandese Marleen Scholten (31 maggio-1

giugno); dell’atteso debutto del trio Luigi De Angelis, Michele Di Stefano e

Lorenzo Gleijeses in Corcovado, altra prima assoluta targata FOG (15-17 luglio) e

Triennale Milano della performance per uno spettatore alla volta Sogno 3: la camera degli specchi della giovane artista toscana Reverie (prima assoluta, 13 giugno).

Tema portante della programmazione di questa edizione, e al centro del dibattito culturale contemporaneo, è infine il rapporto con la tradizione popolare, del suo recupero all’interno di una dimensione innervata di contemporaneità, come nel potente Romances inciertos, un autre Orlando di François Chaignaud & Nino Laisné (prima italiana, 28-29 maggio); nel delicato e struggente Save the last dance for me, del Leone d’Oro Alessandro Sciarroni

(15-16 giugno); in Dancer of the Year (24-25 giugno), autentico gioiello dell’étoile

della danza contemporanea Trajal Harrell, dove il confronto con la tradizione

diviene strategia per preservare un intero ecosistema culturale dalla scomparsa.

Tre lavori che confermano ancora una volta il ruolo di primo piano della danza

all’interno della programmazione di Triennale Milano Teatro, insieme al

commovente First Love di Marco D’Agostin (15 giugno), a GHOST We are the

idiots di Barokthegreat – formazione di riferimento della ricerca, guidata da

Sonia Brunelli e Leila Gharib (16 giugno) – e alla prima assoluta di Esercizi per un

manifesto poetico dell’esordiente Collettivo MINE (9 luglio), vincitore del bando

DNA Appunti coreografici (network di cui Triennale Milano Teatro è parte dal

2018 insieme a Cango/Compagnia Virgilio Sieni, Operaestate Festival, L’arboreto

– Teatro Dimora di Mondaino, Fondazione Romaeuropa e Gender Bender

Festival).

Alla danza e alla performance si affianca con sempre maggiore forza anche la

musica, alla quale è dedicato un vero e proprio palinsesto convergente curato in

collaborazione con Radio Raheem, Resident Radio di Triennale Milano e

autentica antenna culturale della città. Il programma delle Raheem Sessions

prevede sei serate a ingresso libero di musica dal vivo e dj set e tre serate live,

che vedranno protagonisti sul palco del Giardino di Triennale i più interessanti

artisti emergenti della ricerca musicale italiana: Generic Animal, Plastica (23

giugno); Mana, Palazzi D’Oriente, Furtherset (14 luglio); 72-Hour Post Fight,

Archivio Futuro (21 luglio).

