Esplodono i contagi a Edolo (Bs) dopo una festa di compleanno di un bimbo

Focolaio di Covid a Edolo, comune montano della Valcamonica (Bs) dopo una festa di compleanno per i bambini di un asilo a casa di uno di loro (festa che ovviamente non si sarebbe potuta svolgere ma a quanto pare chissenefrega): in una settimana i contagi sono passati da circa 30 a 108, dato di ieri. Cento sono in quarantena nelle rispettive abitazioni mentre otto sono in ospedale. Sotto osservazione anche abitanti di paesi limitrofi. Molte di più, infatti, le persone venute in contatto con i positivi del baby covid party: così in quarantena sono finite 500 persone (su 4.400 abitanti). Circa 30 i bambini positivi. Chiusa la scuola d’infanzia Felice Romelli, frequentata dal festeggiato, sotto osservazione altre scuole del paese. Il Comune di Edolo e ATS della Montagna hanno avviato uno screening a tappeto dei bambini delle primarie, su base volontaria, giovedì e venerdì, nella palestra di una delle scuole del paese.