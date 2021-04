Ragazzo di 15 anni si lancia dal secondo piano della scuola, ricoverato in gravi condizioni

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano il ragazzo di 15 anni, studente di prima liceo dell’Istituto salesiano Sant’Ambrogio di via Copernico a Milano, che si sarebbe buttato dal secondo piano della scuola. Da quanto si apprende i testimoni sentiti dai carabinieri hanno parlato di gesto volontario. Si sta indagando per capire le motivazioni. Il ragazzo è stato soccorso imediatamente dal personale della scuola, all’arrivo dell’ambulanza era cosciente anche se i paramedici hanno fatto ricorso alla ventilazione assistita.

Ads