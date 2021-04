“Tempo al tempo”, rime sulla vita che viene e che va

“Tempo al tempo” (ed. Salani) di Gianluca Caporaso è una raccolta di rime ispirate, dove ogni tempo che ci ritroviamo ad attraversare, che sia quello di un’attesa o

di uno stupore o perfino di una fine, si rivela per quello che è. Un’occasione per permettere a tutti (bambini e non) di non avere paura di abitare fino in fondo ogni momento, perché solo così correremo il rischio di poter chiamare davvero nostri la vita che facciamo e il futuro che ci aspetta.

Gianluca Caporaso scrive storie e le racconta. Nel settembre 2017 ha ideato a Potenza il festival La città delle infanzie.

Ascolta l’intervista