Protesta dei lavoratori filiera matrimoni: Forte (M5S): “Settore merita risposte”

I lavoratori appartenenti alla filiera dei matrimoni hanno organizzato stamattina una manifestazione di protesta davanti alla sede di Regione Lombardia perché le aziende di questo comparto – secondo le disposizioni del Decreto Riaperture – non possono contare su una data certa di ripresa delle attività. A raccogliere e ad ascoltare le istanze dei rappresentanti delle associazioni attive nell’organizzazione degli eventi c’era anche Monica Forte, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia, presidente della Commissione Antimafia regionale e membro della IV Commissione Attività Produttive. “Durante l’incontro ho avuto modo di dialogare con i rappresentanti della categoria e spiegare loro quali percorsi abbiamo già intrapreso nelle scorse settimane attraverso una prima audizione in commissione attività produttive chiesta dal M5S. E’ stato consegnato al Presidente Senna, affinché lo condivida con tutti i commissari di IV, un documento che riassume le proposte del comparto per una riapertura certa e in sicurezza. Con l’incontro di oggi possiamo dunque mettere a fuoco le ulteriori criticità che si sono manifestate nel corso dell’emergenza pandemica. L’obiettivo del Movimento 5 Stelle Lombardia è formulare una proposta di risoluzione in IV Commissione per iniziare a fornire delle risposte immediate ad un settore così importante per la nostra economia e che più di altri ha subìto gravi ripercussioni dallo stop dell’attività, proposta che ci auguriamo possa essere condivisa trasversalmente da tutte le forze politiche”. I lavoratori hanno incontrato anche il leghista Gian Marco Senna Presidente IV Commissione permanente – Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione.

