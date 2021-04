25 aprile, a Milano niente corteo ma commemorazione e presidio antifascista

Domenica 25 aprile, alle 11:30, alla Loggia dei Mercanti si terrà l’evento dell’Amministrazione comunale di Milano e delle associazioni della Resistenza per il 76esimo Anniversario della Liberazione. Interverranno il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’Assessore regionale Stefano Bolognini, i Presidenti di Anpi nazionale e Anpi Milano Gianfranco Pagliarulo e Roberto Cenati, la Vicepresidente di Aned Milano Elisabeth Scarpa, il Segretario Generale Uil Milano Danilo Margaritella. Parteciperanno il Prefetto di Milano Renato Saccone, le autorità cittadine e i rappresentanti delle associazioni che compongono il Comitato Permanente Antifascista. La cerimonia sarà visibile in diretta streaming sulla WebTv del Comune di Milano.

Nel pomeriggio alle 15 il Comitato Permanente Antifascista ha organizzato un presidio in piazza Castello, al posto del consueto corteo, nel rispetto delle norme anti Covid,

Sarà presente fra gli altri il presidente nazionale dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo. I milanesi potranno seguire lo svolgimento via streaming, attraverso i canali social. E alle 15 sui canali del teatro alla Scala è in programma un concerto con la prima esecuzione delle ‘Dieci variazioni su Bella ciao’ commissionate dall’Anpi del teatro ad Enrico Gabrielli ed eseguiti in prima assoluta

Ads