Salone del Mobile a rischio annullamento

Il Salone del Mobile è in programma a settembre ma potrebbe non esserci. Claudio Luti si è dimesso dalla Presidenza del Salone del Mobile‬. “Si è evidenziata la volontà da parte delle aziende di rinunciare a partecipare al Salone di settembre, rendendo difficoltoso dar vita a una manifestazione di qualità, rappresentativa del Settore nel suo insieme. La diversità di visione globale del Settore è la motivazione” delle dimissioni alla vigilia del CDA di Federlegno Arredo Eventi, al quale non ha presenziato avendo rimesso il mandato prima della riunione.I l Cda di Federlegno Arredo Eventi “conferma che a oggi non è stata ancora assunta alcuna decisione inerente all’organizzazione del Salone del Mobile.Milano 2021. Ogni decisione è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione della società che si riunirà nei prossimi giorni”. Federlegno Arredo Eventi lo indica in una nota con la quale comunica di aver “ricevuto le dimissioni di Claudio Luti dalla presidenza del Salone del Mobile.Milano”

