Vaccini, superate i 2 milioni e mezzo di dosi in Lombardia

“Complessivamente a ieri, abbiamo superato le 2,5 milioni di dosi somministrate. Ieri, in tutti i centri vaccinali abbiamo fatto 65mila dosi. Un risultato buono, superiore al target fissato dalla struttura commissariale. Possiamo confermare le 100mila vaccinazioni per le prossime settimane”. Lo ha detto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, nel corso dell’audizione alla Commissione Sanità del Consiglio Regionale lombardo. “Con questa settimana entrano in funzione quasi tutti i 76 maxi hub vaccinali della lombardia. Sono nella quasi totalità operativi, anche quelli più grandi e gestiti da soggetti privati. A questi, come avevamo anticipato, abbiamo fatto seguire l’integrazione di altri centri che abbiamo ritenuto potessero essere strategici e utili a coprire meglio il territorio” ha detto Pavesi

