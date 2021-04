Migranti, sabato presidio per la chiusura del Cpr di Corelli

Sabato 24 aprile alle 17.30 la rete Mai più lager – no ai Cpr organizza un presidio statico con distanziamento in Via Corelli dove ormai da oltre 6 mesi ha aperto uno dei più attivi centri di detenzione e deportazione d'Italia.

Sabato 24 aprile alle 17.30 la rete Mai più lager – no ai Cpr organizza un presidio statico con distanziamento in Via Corelli dove ormai da oltre 6 mesi ha aperto uno dei più attivi centri di detenzione e deportazione d’Italia. “In questa città, nel silenzio generale – affermano gli organizzatori – sono state rimpatriate già oltre 500 persone dopo averle trattenute in condizioni di alienazione e isolamento totale, e nei fatti senza assistenza legale e sanitaria. La manifestazione si inserisce nel quadro della mobilitazione nazionale contro i lager di Stato e altri strumenti di repressione, respingimento e deportazione delle persone migranti e vedrà coinvolte le città di Milano, Torino, Brindisi, Roma, Gradisca d’Isonzo e Catania, dove hanno sede alcuni CPR e la sede di Frontex. Milano ha deciso di non tacere e, insieme ad altre città, si farà sentire con un evento- performance che sottolineerà il gioco crudele in corso sulla pelle delle persone migranti.

Appuntamento alle ore 17.30 in via Arcangelo Corelli nel rispetto delle misure di sicurezza.