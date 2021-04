Covid, scuola: oltre 5mila in isolamento già prima del rientro al 100%

Nelle scuole della provincia di Milano e Lodi tornano ad aumentare i casi di positività al Covid e di persone in isolamento: in base al rapporto dell’Agenzia per la tutela della salute della città metropolitana di Milano, nell’ultima settimana si sono registrate 669 persone positive al tampone (571 alunni e 98 operatori scolastici) e 5.187 persone in isolamento (5.005 alunni e 182 operatori). L’incremento è stato registrato proprio dopo la riapertura delle scuole: dal 7 aprile sono tornati in presenza gli studenti fino alla prima media mentre dal 12 aprile le scuole superiori al 50 per cento. Numeri che preoccupano perché dal 26 aprile, come stabilito dal Governo, torneranno in presenza al 100% nelle zone gialle e arancioni. C’è poi il problema dei trasporti che con il ritorno in presenza di tutti gli studenti non possono garantire il distanziamento e trasformarsi in un pericoloso veicolo di contagio.

