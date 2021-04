Vaccini, da oggi le prenotazioni per over 65

Da oggi, lunedì 19 aprile, in Lombardia aprono le prenotazioni per il vaccino anti Covid anche per i cittadini dai 65 ai 69 anni. Le modalità di prenotazione sono uguali a quelle delle altre fasce d’età per cui è già partita la campagna vaccinale. Ci si può prenotare attraverso il portale (https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) oppure chiamando il numero verde 800.894.545 oppure tramite postamat o il portalettere (servizio gratuito).

Resta intanto confermata la data del 22 aprile per l’apertura del portale di Poste per gli over 60 che verranno poi vaccinati a metà maggio.

Ads