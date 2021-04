Calcio, il Napoli frena la corsa dell’Inter

“Sono orgoglioso di questi ragazzi che cresciuto in modo importante. In altre situazioni questa gara l’avremmo persa, anche se non l’avremmo meritato”: lo dice Antonio Conte commentando il pareggio della sua Inter in casa del Napoli (1-1). “Quello che dobbiamo fare ora – spiega il tecnico – è concentrarci sul presente. Non sappiamo cosa accadrà, non sappiamo i programmi. Non sappiamo niente. Parlare di mercato non ha senso. Una volta che sarà finito tutto, ci sarà tempo per conoscere la situazione: ora non abbiamo conoscenza della situazione e di quel che avverrà”. Si interrompe a quota 11 vittorie consecutive la striscia da record dell’Inter. La squadra di Conte mantiene nove punti di vantaggio sul Milan. Il Napoli si avvicina alla zona Champions League.

