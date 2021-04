Un caprone gigante in piazza Gae Aulenti

In Piazza Gae Aulenti è apparso un misterioso caprone gigante alto 14 metri e largo 12. Un’installazione artistica imponente che riporta, per un attimo, indietro nel tempo a una Milano dinamica, luogo di eventi e strani accadimenti. Non è chiaro chi o cosa ci sia dietro. Il caprone è apparso nella notte scorsa e a una settimana di distanza dalla comparsa di orme giganti e curiosi cartelli stradali in alcune delle zone più rappresentative della città (Duomo, San Babila, Castello Sforzesco, Navigli) per allertare i cittadini al transito di un misterioso personaggio caprino. Sull’installazione campeggia un messaggio “C’è un dentro“.. simbolo che qualcosa di divertente sta per accadere.

