Vigili arrestati, Forza Italia: i ghisa tornino a fare i ghisa

“La Polizia Locale di Milano, oggi, ha compiti ben diversi da quelli di polizia amministrativa. Bisogna tornare ai vigili di prossimità e non ai nuclei che hanno poco a che fare con il ruolo originario. Altro che antidroga o sommozzatori, i ghisa devono ricominciare a presidiare il territorio”. Così Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia. In effetti a Milano è abbastanza raro incrociare un vigile che fermi un’auto che passa col rosso o che faccia le classiche multe per divieto di sosta. “Che fine hanno fatto – si chiede infatti De Chirico – i vigili di quartiere, unico provvedimento sensato di questa amministrazione? Suicidi, arresti, inchieste sulle multe, mobbing, l’avvicendamento tra comandanti: ultimamente sull’operato del Corpo che era fiore all’occhiello di questa città sono calate troppe ombre. Se l’amministrazione Sala è davvero per la trasparenza istituisca una commissione d’inchiesta come richiede l’opposizione”. Interviene anche Marco Bestetti, sempre di Forza Italia e presidente del Municipio 7. “L’annuncio del Vice-Sindaco Scavuzzo – intervistata dal Corriere della Sera – di voler potenziare la territorialità della Polizia Locale rappresenta l’esatto contrario di quanto fatto fino ad oggi dal Comune di Milano, che ha mortificato per anni l’attività dei Comandi di Municipio e privato i quartieri degli agenti necessari ad operare in modo efficace e capillare“. “E’ imbarazzante che la Giunta Sala annunci la terza riorganizzazione dei Vigili di Quartiere in soli cinque anni – prosegue Bestetti – ammettendo quindi il fallimento delle precedenti iniziative. Ci vuole un bel coraggio ad annunciare il potenziamento di un servizio che è stato ridotto dallo stesso Assessore che ora ne promette il rilancio. Dopo ad aver tagliato il numero di agenti impegnati nel presidio dei quartieri, ridotti nel Municipio 7 a soli due vigili ogni 10 km quadrati, ora il servizio è stato addirittura cancellato, destinando i Vigili di Quartiere allo smistamento dei reclami. Da oltre un anno, il Comune di Milano ha anche cancellato in tutti i Municipi il servizio di presidio fisso nei quartieri più a rischio e ha tagliato drasticamente il servizio di presidio dei parchi e delle principali aree verdi, nonostante il periodo pandemico richiederebbe il contrario.

