Vaccini, completate le somministrazioni agli over 80 prenotati

Completata in Lombardia la campagna di somministrazione dei vaccini anti Covid agli over 80 che si erano prenotati”Abbiamo vaccinato 580mila anziani over 80, oltre ai 60mila ospiti delle Rsa, sui 616mila che si erano prenotati per la vaccinazione, mentre la platea totale dei lombardi di quella fascia è di 720mila persone. In pratica abbiamo completato la campagna di quelli che si erano prenotati. I 40mila che non sono ancora stati vaccinati o non hanno aderito oppure sono allettati. Ci stiamo muovendo sul domiciliare, anche dismettendo punti tampone gestiti dall’Esercito per potenziare le vaccinazioni a domicilio”. Lo ha detto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, intervenendo in audizione in Commissione Sanità del Consiglio Regionale

