Furti al centro smistamento Dhl, 4 arresti

Furti di cellulari, gioielli e altri oggetti di valore sottratti durante la lavorazione di pacchi presso il centro di smistamento DHL di Carpiano. Li ha denunciati, il 25 febbraio scorso, l’azienda di spedizioni attivando così le indagini del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Milano. Gli investigatori sono quindi riusciti a identificare quattro persone, appartenenti tutti alla stessa cooperativa che aveva in appalto il servizio di smistamento pacchi, e nella notte tra il 12 e il 13 aprile, li hanno colti in flagranza. Gli agenti infatti hanno notato due persone mentre sottraevano quattro pacchi di dispositivi elettronici e li nascondevano in un borsone per poi trasportarli in auto. A quel punto è scattato l’intervento dei poliziotti della Postale che li hanno arrestati. Gli agenti hanno proseguito le indagini con le perquisizioni all’interno delle abitazioni dei due arrestati dove sono stati rinvenuti quattro iPhone top di gamma e due scatole contenenti cover per cellulari e caricabatterie. (MiaNews)

