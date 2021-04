Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in video collegamento dal palazzo del Quirinale, si è tenuta l’inaugurazione dell’anno accademico 2020/2021 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel corso della cerimonia, che apre le celebrazioni del centesimo anno accademico dalla fondazione dell’Ateneo, il Rettore Franco Anelli ha pronunciato il discorso inaugurale, seguito dal saluto del Monsignore Mario Enrico Delpini, in qualità di Presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori. La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Presidente Mattarella. Il contributo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha detto Matterella si è “espresso e continua a esprimersi con specifici caratteri e valori” legati “alla vita della nostra comunità nazionale. Si avverte questo senso di comunità che il nostro Paese ha visto ribadito nella sua fondamentale importanza con forza durante la pandemia che ci ha ricordato come ciascuno di noi dipenda da tutti gli altri”. Il capo dello Stato nel suo intervento ha spiegato che ” per essere educatori occorre dare credito ai giovani che mantengono sempre giovane l’ateneo”.

