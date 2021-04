Covid, Lombardia: continuano a diminuire i ricoverati, 1.975 nuovi casi (5,1%)

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-24) e nei reparti (-36). A fronte di 38.490 tamponi effettuati, sono 1.975 i nuovi positivi (5,1%). I guariti/dimessi sono 3.227. I ricoverati in terapia intensiva sono 787 (-24) mentre negli altri reparti sono 5.727 (-36). Si registrano 94 decessi per un totale complessivo di 31.909 morti.I nuovi casi per provincia: Milano: 506 di cui 208 a Milano città; Bergamo: 71; Brescia: 136; Como: 226; Cremona: 86; Lecco: 44; Lodi: 40; Mantova: 118; Monza e Brianza: 160; Pavia: 85; Sondrio: 10; Varese: 457

