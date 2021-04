Vaccini agli over 75, code ai centri vaccinali milanesi

In Lombardia è partita oggi la somministrazione del vaccino anti Covid per i cittadini tra i 75 e i 79 anni. Ai centri vaccinali milanesi questa mattina si sono create code di attesa sotto la pioggia, in particolare in via Saint Bon 3, fuori dall’ospedale militare di Baggio. Un’anziana, alla quale era appena stata somministrata la vaccinazione stava tornando a casa quando scivolata sul marciapiede cadendo a terra e rimanendo ferita ad un polso. Immediatamente soccorsa è stata trasportata con un’ambulanza all’ospedale San Carlo, dove è stata medicata. L’affollamento e le condizioni atmosferiche avverse hanno tra l’altro provocato ingorghi e costretto la Polizia locale ad intervenire per regolare il traffico. Il motivo delle lunghe code, come fanno sapere sia dall’Asst che dall’ospedale militare di Baggio, è legato al raddoppio delle linee vaccinali del centro di via Saint Bon, passate dalle 6 della scorsa settimana alle 12 di oggi. Raddoppiato anche il numero dei vaccini somministrati, dai 600 di ieri ai 1.200 di questa giornata. Più code del previsto anche al drive in del Parco Trenno, dove oggi sono previsti 480 vaccini suddivisi in 4 linee rispetto alle 2 della scorsa settimana.

