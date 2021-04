Sterilizzazioni irregolari in un’azienda di Monza, 4 denunce

Gravi irregolarità nei processi di sterilizzazione. Le hanno riscontrate i carabinieri del Nas che hanno eseguito stamattina un’ispezione in un’azienda di Monza attiva nella sterilizzazione di dispositivi medici, cosmetici e altri materiali. Da quanto risulta, l’ex titolare della società, deceduto quest’anno, con la complicità di tutti i responsabili del reparto qualità che si sono succeduti dal 2016 ad oggi, risulta avere artefatto per anni i certificati relativi ai processi di sterilizzazione, al fine di ottenere maggior lavoro rispetto alle proprie effettive capacità produttive, mettendo a disposizione dei propri clienti materiali che in realtà non venivano sterilizzati. 4 persone sono state denunciate.

