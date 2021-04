La Lombardia da oggi è in zona arancione, dopo 28 giorni di zona rossa: tornano in classe gli studenti di 2 e 3 media e al 50% quelli delle superiori. Riaprono tutti i negozi e servizi alla persona, parrucchieri, barbieri, centri estetici. Confermato l’asporto e il delivery per bar e ristoranti.

Per quanto riguarda gli spostamenti, è concesso uscire di casa, ma solo all’interno del proprio comune di residenza. In alternativa, occorrerà documentare le motivazioni dello spostamento tramite un’autocertificazione da presentare in caso di controllo. Vietati dunque tutti gli spostamenti verso altri Comuni se non per motivi di lavoro, salute o necessità. Consentitigli spostamenti verso le seconde case in Lombardia e in tutte le altre regioni (anche in zona rossa), tranne che in quelle regioni che con proprie ordinanze lo hanno vietato. E’ consentito far visita a parenti e amici, una sola volta al giorno, al massimo in due persone ed eventualmente minori di 14 anni. Le visite sono consentite all’interno dello stesso Comune, o nel raggio di 30 chilometri per chi abita in paesi con meno di cinquemila abitanti.

