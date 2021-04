Organizzano una festa in un bed and breakfast di lusso, 14 studenti sanzionati

Hanno organizzato una festa in un bed and breakfast di lusso. 14 studenti universitari sono stati multati la scorsa notte dai carabinieri, per violazione delle norme anti Covid. Nell’ambito di mirati servizi di controllo sul rispetto delle normative nazionali sul contenimento della pandemia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano sono intervenuti in piazza Santo Stefano, presso un affittacamere con appartamenti di lusso, dove erano stati segnalati schiamazzi. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno accertato la presenza di 14 studenti universitari ventenni che stavano tenendo una festa con musica ad alto volume all’interno dell’appartamento affittato da un 19enne e un 18enne. Tutti i partecipanti sono stati identificati e sanzionati.

