La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato 7000 articoli pericolosi tra giocattoli e contenitori di ceramica per alimenti. Le indagini sono partite con delle verifiche presso alcuni esercizi commerciali, in particolare presso un maxi emporio di Olgiate Comasco. I giocattoli sequestrati contengono sostanze chimiche potenzialmente pericolose per i bambini così come i contenitori per alimenti, fabbricati in Cina. Sono state elevate sanzioni per migliaia di euro.

