Moratti, con campagna di massa fino a 144 mila dosi al giorno

La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha visitato oggi il centro vaccinale allestito a Milano alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini 4. Era accompagnata dal direttore generale dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, Alessandro Visconti.

L’hub, che è gestito dall’Asst, presenta 15 linee per anamnesi. Oltre a 12 linee dedicate alla somministrazione vaccinale in grado di dispensare fino a 1.200 dosi al giorno. “Si è trattato di una visita – ha commentato Letizia Moratti – volta soprattutto a ringraziare tutti gli operatori che quotidianamente si prodigano per far funzionare al meglio il centro, in una fase cruciale della campagna vaccinale. In questi giorni infatti toccheremo in Lombardia 2.000.000 di dosi somministrate, terminando la vaccinazione degli over 80 e del personale scolastico. Ed avviando da lunedì la fase dedicata ai settantenni”. “Dopo aver da tempo terminato la vaccinazione nelle residenze per anziani e delle forze dell’ordine – ha detto Moratti – apriremo l’attività di 85 hub. Così da procedere alla campagna di vaccinazione massiva che, secondo il piano del generale Figliuolo, potrebbe portarci ad effettuare fino a 144.000 somministrazioni quotidiane. Se saremo forniti di vaccini a sufficienza, potremo concludere questa fase entro metà luglio avendo somministrato almeno la prima dose di vaccino a 6,6 milioni di cittadini lombardi”.

