Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana, mentre la Sardegna da arancione dovrebbe passare in zona rossa, in dubbio la Calabria attualmente in rossa. Sono queste le indicazioni che filtrano del nuovo monitoraggio Iss-Ministero

della Salute. Si osserva una diminuzione del livello generale del rischio, con quattro Regioni (Liguria, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta) a livello alto e quindici moderato. Otto Regioni

hanno l’indice Rt superiore a 1. Il tasso nazionale di occupazione in terapia intensiva resta sopra la soglia critica (41%). La conferma arriva anche da fonti regionali mentre si attende l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.

