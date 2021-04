Botte a senza tetto: arrestato un 26enne

La notte scorsa i militari della stazione di San Donato Milanese hanno arrestato per tentato omicidio un 26enne nato in Brasile, residente in Italia, pluripregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio. Il giovane, intorno a mezzanotte, in via Jannozzi, ha aggredito per futili motivi un italiano 57enne, senza fissa dimora, colpendolo al capo ed al volto con violenti pugni e calci. I carabinieri, intervenuti su attivazione del 118, hanno rintracciato l’aggressore, in evidente stato di ebbrezza, a poche centinaia di metri dal luogo dell’evento, con i vestiti ancora sporchi di sangue. Un testimone ha riferito ai carabinieri di aver incontrato il 26enne sporco di sangue, poco dopo l’aggressione, il quale gli ha raccontato di aver appena “picchiato un marocchino spacciatore in via Jannozzi”. La vittima, trasportata presso il Policlinico di Milano in codice rosso, è tuttora ricoverata in prognosi riservata, in pericolo di vita. L’arrestato è stato portato a San Vittore.

