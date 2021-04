La Polizia di Stato è intervenuta ieri, poco dopo le 20, in via Vesio, zona Bonola, in seguito alla segnalazione di una festa in appartamento privato da parte di alcuni vicini di casa che avevano sentito provenire dall’abitazione musica ad alto volume. In casa c’erano 21 persone di età compresa tra i 30 e i 35 anni che si erano dati appuntamento per festeggiare insieme Pasquetta, tutte sanzionate per violazione delle norme anti-covid.

