Rubano nelle auto davanti al commissariato, presi

Hanno depredato 10 autovetture parcheggiate in via Falck, proprio davanti alla sede del commissariato Bonola della polizia, portando via un bottino in navigatori satellitari, una piastra per capelli, profumi e caricabatterie. I loro movimenti sospetti alle 6.30 di ieri mattina hanno, però, attirato l’attenzione di una agente in servizio al posto di guardia che ha subito segnalato il fatto. Così, la polizia ha arrestato un 28enne libico, irregolare e con diversi precedenti specifici, e il complice, un italiano di 21 anni, per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. I due ladri, infatti, hanno anche aggredito gli operatori intervenuti.

