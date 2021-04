Pioltello, sopresi a rubare su un’auto aggrediscono proprietario e carabinieri

Nella notte, a Pioltello (MI), i carabinieri hanno arrestato in flagranza per “rapina in concorso” 3 soggetti, di cui 2 stranieri senza fissa dimora e con precedenti penali. Alle ore 04:00 circa, cinque equipaggi della Compagnia di Cassano d’Adda sono intervenuti in via Siracusa dove un 41enne bulgaro aveva contattato il “112”, segnalando un furto in atto ai danni della propria autovettura, parcheggiata in strada. Grazie all’efficace coordinamento delle pattuglie in circuito, gli operanti sono intervenuti rapidamente sul posto, fermando i 3 malviventi, uno dei quali ha tentato di sfuggire al controllo, opponendo forte resistenza ai militari. L’intervento dei carabinieri ha quindi interrotto l’aggressione nei confronti del proprietario dell’auto, che nel frattempo era sceso in strada per allontanare i ladri. Al termine dei rilievi, si è accertato che i 3 avevano danneggiato il lunotto posteriore del veicolo, nell’intento di rubare gli oggetti contenuti all’interno. I militari hanno quindi proceduto all’arresto dei 3 rapinatori. Sono in corso accertamenti finalizzati a ricostruire l’eventuale coinvolgimento del gruppo in analoghi furti su autovetture in sosta, registrati nelle scorse settimane a Pioltello.

