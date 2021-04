Al momento non risulterebbe un pericolo imminente per la salute pubblica anche se le campionature dell'aria sono ancora in corso.

Incendio in un’azienda di materiale plastico di Agrate Brianza (Mb). Le fiamme si sono sviluppate questa notte e hanno provocato un’alta colonna di fumo nero, visibile da lontano. Al momento non risulterebbe un pericolo imminente per la salute pubblica anche se le campionature dell’aria sono ancora in corso. Sul posto almeno una dozzina di mezzi dei vigili del fuoco di Monza e Milano.