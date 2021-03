Un 32enne è stato denunciato a piede libero dalla Polizia Locale per omissione di soccorso e fuga perché giovedì scorso alla guida di una Smart in sharing di car2go ha investito un ciclista di 74 anni in Viale Regina Margherita in direzione Piazza Cinque Giornate e non si è fermato a prestare assistenza. L’incidente è stato ripreso da una dashcam installata sulla vettura di un automobilista che seguiva a breve distanza e che ha immediatamente contattato la Polizia Locale. Gli agenti del Comando Decentrato 1 della Polizia locale, giunti sul posto per i rilievi, dopo le indagini effettuate anche con l’ausilio delle telecamere presenti in zona e sui mezzi pubblici dell’ATM, hanno individuato la targa del veicolo come appartenente alla flotta della società di sharing che ha poi comunicato le generalità del conducente della Smart. Le indagini sono state supportate dalla Squadra Interventi Speciali della Polizia locale, specializzata nella ricerca ed individuazione dei pirati della strada.

