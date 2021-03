“Futura” sarà il logo per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il simbolo ha ottenuto il 75% dei consensi nel sondaggio che lo vedeva confrontarsi con ‘Dado’. L’esito è stato comunicato in diretta streaming dalla Torre Isozaki di Milano, sede della Fondazione Milano Cortina 2026, e dal Salone d’Onore del Coni di Roma. Il simbolo è composto dai numeri 2 e 6 color giacchio. Con il logo ‘Futura’ è stato presentato anche il logo dei Giochi Paralimpici. Il logo è stato scelto in questo caso dal Comitato paralimpico e ricalca di fatto Futura. Il tocco sul ghiaccio che va a formare il numero 26 in questo caso però è colorato “Abbiamo deciso per la declinazione di un medesimo logo con modalità diverse – ha spiegato il presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli – non essendo percettibile il bianco dagli atleti ipovedenti”, i colori scelti, è stato spiegato, richiamano quelli dell’aurora boreale del 2003 a Cortina. “Credo che questo logo ‘bianco su bianco’ sia un segnale importante, coerente, un tocco lieve” vogliamo “cercare di essere il meno invasivi possibile tutti parlano di sostenibilità, il progetto che pensiamo di fare è esattamente di sostenibilità economica sociale e ambientale, il logo bianco esprime assolutamente meglio questo concetto”: lo ha detto Vincenzo Novari, amministratore delegato del Comitato organizzatore di Milano-Cortina.

