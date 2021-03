Rapinato da baby gang, arrestati due minorenni a San Donato Milanese [VIDEO]

I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Milano, nei confronti di 2 minori (entrambi italiani) ritenuti membri di una baby gang e considerati responsabili a vario titolo di rapina aggravata, lesioni e minacce. L’indagine, condotta dalla Stazione Carabinieri di San Donato Milanese (MI) e coordinata dalla Procura per i minorenni di Milano, è stata avviata dopo la denuncia presentata ai Carabinieri di San Donato Milanese il 13 Febbraio da un 17enne del posto, il quale ha dichiarato di essere stato vittima di una rapina avvenuta quattro giorni prima in via Di Vittorio a San Donato Milanese. Grazie alla descrizione fornita dal 17enne a alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono stati identificati i due giovani. Il 9 febbraio scorso, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dopo aver avvicinato la vittima che stava percorrendo via di Vittorio a bordo di un monopattino elettrico, l’ hanno aggredita tentando di rubargli il portafoglio. Vista la resistenza del 17enne i due lo hanno, quindi, colpito con un bastone raccolto da terra e gli hanno sottratto il monopattino. Nei giorni seguenti per tentare di assicurarsi che non presentasse denuncia ai Carabinieri, lo hanno nuovamente picchiato insieme ad altri 2-3 giovani della gruppo, in fase di identificazione, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. I due arrestati hanno poi iniziato a minacciare il 17enne anche tramite “Instagram”, dicendogli che lo avrebbero nuovamente picchiato nel caso in cui avesse sporto denuncia. I 2 arrestati, incensurati, sono stati raggiunti nelle rispettive abitazioni e sono stati condotti in comunità.

