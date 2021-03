Uomo trovato morto incastrato in un tombino

Un uomo è stato trovato morto incastrati in un tombino per la strada a Cormano, nel milanese. L’allarme è stato dato da un passante questa mattina all’alba. Il 118 subito intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per affogamento. La testa era sommersa dall’acqua. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Milano che hanno provveduto a disincastrare il corpo, a testa in giù, e con le gambe fuori dal pertugio, di circa 50 per 50 centimetri. Non si conoscono, al momento, le generalità del deceduto e la dinamica dell’accaduto, sulla quale stanno indagando i carabinieri. Secondo i militari l’uomo, che non aveva documenti, era stato visto già ieri in tarda serata bere accanto al tombino aperto.

