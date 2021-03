Sedicenne fugge in auto da un posto di blocco, denunciato

Era alla guida di un’auto anche se ha solo 16 anni e non si è fermato all’alt dei carabinieri. Un sedicenne è stato denunciato e multato dopo aver guidato l’auto della madre per diversi km da Meda (Monza) a Milano, per sfuggire a un posto di blocco dei militari. Il ragazzino, al volante di una Renault Twingo con a bordo due donne peruviane, la fidanzatina di 19 anni e la madre di lei, 41 enne, che gli avrebbe chiesto di accompagnarla al lavoro, quando i carabinieri gli hanno intimato “l’alt” da lato carreggiata, ha accelerato fuggendo. Ne è scaturito un inseguimento per le strade di Meda, fino ad arrivare in via Fermi a Milano, dove è stato bloccato anche grazie all’intervento di altre pattuglie. Sia il sedicenne sia la madre della fidanzata sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e multati per incauto affidamento di veicoli e guida senza patente, per un totale di circa 9 mila euro, oltre i 400 euro per aver violato la normativa anti Covid.

