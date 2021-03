Dantedì, omaggio al Sommo Poeta Dante

Centinaia di eventi (online) in tutta Italia oggi, giovedì 25 marzo, Dantedì, in omaggio a Dante Alighieri, a 700 anni dalla morte. La ricorrenza è stata istituita dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Cultura, Dario Franceschini. La scelta del giorno non è casuale: il 25 marzo è la data che i dantisti riconoscono come l’inizio del viaggio nell’aldilà descritto letterariamente nella Divina Commedia.

Sul sito del Ministero della Cultura sono oltre 200 le iniziative in modalità online, presenti nella pagina dedicata al Dantedì, con eventi digitali in tutta Italia per onorare Dante Alighieri e la sua opera: webinar, mostre digitali, video, dirette streaming, live su YouTube con letture, seminari, performance, esposizioni di documenti d’archivio, codici e manoscritti danteschi, tour virtuali. “Siamo appena al secondo anno del Dantedì e già assistiamo a una crescita enorme delle iniziative, nonostante il momento difficile che stiamo attraversando” sottolinea il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Un evento sentito in Italia e in tutto il mondo, che culminerà alle 19.10 nella diretta Rai dal Quirinale, dove Roberto Benigni reciterà il XXV canto del Paradiso.

Ads