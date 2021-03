“Ho parlato stamattina con il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza, abbiamo condiviso l’assoluta opportunità e possibilità di vaccinare con Astrazeneca anche gli over 80”: lo ha riferito Guido Bertolaso, consulente della campagna vaccinale della Regione, questa mattina a margine di una visita all’hub vaccinale di Codogno. “La Lombardia a differenza di tante altre Regioni ha vaccinato fino ad oggi soltanto con Pfizer e Moderna, potendoci avvalere anche di Astrazeneca come previsto dalla circolare del Ministero, credo che potremo ancora di più aumentare la tempistica delle vaccinazioni anche per gli over 80”, ha spiegato affermando inoltre: “Entro l’11 di aprile conto che avremo vaccinato almeno con una dose tutti gli over 80 di questa Regione”.

Ads