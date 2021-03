Vaccini, da oggi over 80 contattati telefonicamente

Da oggi gli over 80 con appuntamento per il vaccino saranno contattati telefonicamente, dal call center di Aria. La chiamata servirà per verificare che gli over 80 con appuntamento siano stati assegnati a un centro vaccinale a loro vicino. Gli elenchi degli over 80 che hanno ricevuto l’appuntamento per la vaccinazione entro il 2 aprile saranno verificati successivamente da Ats e Asst. Si tratta di 115.000 nominativi ai quali si aggiungeranno gli altri 205.000 che riceveranno la somministrazione entro l’11 aprile, data in cui è prevista la conclusione della prima inoculazione agli over 80. La decisione è stata comunicata nel corso di un vertice presieduto dalla vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, con il Dg Giovanni Pavesi e i direttori di Ats, Asst e Irccs lombardi. E’ la conseguenza dell’azzeramento dei vertici di Aria, la società che gestisce le prenotazioni, da parte della giunta regionale. La gestione per ora è affidata al direttore generale di AriaLorenzo Gubian. La svolta arriverà col passaggio al portale gratuito di Poste Italiane che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

