Tutto regolare stamattina al centro vaccinale della Fiera di Cremona, dopo i disagi del weekend. Gli utenti sono in fila per la somministrazione e non c’è coda. Sono attese 1050 persone. Ieri sono state vaccinate 852 persone. Altre 299 nell’hub di Casalmaggiore e 247 in quello di Soresina. E’ stato aperto ieri anche il centro vaccinale di Sospiro, sempre in provincia di Cremona.

