Virus, in Lombardia 4.003 positivi e 90 decessi

Con 46.150 tamponi sono 4.003 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso stabile all’8,6% (ieri 8,5%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+15, 806) e negli altri reparti (+35, 6.926). I decessi sono 90 per un totale complessivo di 29.799 morti in regione dall’inizio della pandemia. E’ sempre la Città metropolitana di Milano la più colpita con 1.094 casi, seguita da Brescia (902), Monza e Brianza (470), Bergamo (314), Pavia (222), Como (197), Mantova (182), Lecco (144), Varese (137), Cremona (117), Sondrio (78) e Lodi (58).

