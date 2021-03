Viale Molise, rissa tra senzatetto: 3 feriti, 33 identificati

Tre persone sono rimaste ferite in un'aggressione, probabilmente a scopo di rapina, questa mattina attorno alle 3 in viale Molise nei pressi delle palazzine abbandonate dell'ex Macello, utilizzate come rifugio da senza dimora.

Tre persone sono rimaste ferite in un’aggressione, probabilmente a scopo di rapina, questa mattina attorno alle 3 in viale Molise nei pressi delle palazzine abbandonate dell’ex Macello, utilizzate come rifugio da senza dimora. Un 30enne trovato a terra con tagli al capo e al volto è stato portato in codice giallo al Policlinico, mentre un 25enne e un 24 enne sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Città Studi in codice verde, il primo con ferite alla testa e il secondo con ferite alle mani. Con i tre, tutti nordafricani, era presente anche una quarta persona, rimasta illesa, che ha chiamato i soccorsi e ha riferito ai carabinieri arrivati sul posto di essere stato aggredito a scopo di rapina assieme ai 3 feriti, da altri 5 soggetti, verosimilmente loro connazionali. I militari della Compagnia Milano Porta Monforte hanno poi proceduto all’identificazione di 33 cittadini extracomunitari che erano presenti all’interno dello stabile di Viale Molise.