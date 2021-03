Piazzale Insubria, Milano: gioco d’azzardo nei giardini pubblici [VIDEO]

Giovedì pomeriggio, in piazzale Insubria a Milano, la Polizia di Stato ha denunciato tre 24enni e un 29enne, tutti cittadini rumeni, per il reato di partecipazione a giochi d’azzardo, e li ha sanzionati amministrativamente secondo le normative anticovid.

Le indagini del Commissariato Monforte Vittoria hanno portato gli agenti in piazzale Insubria, dove, all’interno di un parco giochi per bambini, era stato segnalato, da più residenti della zona, un gruppo di persone che praticava gioco d’azzardo con i dadi.

Individuato il gruppo, sono subito intervenuti per interrompere l’azione delittuosa, consumata per di più in piena zona rossa, constatando, infine, che ad assistere vi erano anche tre minori di 15, 16 e 17 anni, anch’essi di nazionalità rumena.

Intenti nel gioco dei dadi erano invece i 4 soggetti, tre dei quali già gravati da precedenti penali. Il controllo di polizia, al quale sono stati sottoposti i giocatori, ha portato al sequestro di un totale di 505 euro contanti in banconote di vario taglio, quale provento di reato.

