Fridays For Future, oggi nuovo sciopero per il clima

Nuovo sciopero globale per il clima organizzato per oggi, venerdì 19 marzo, dai Fridays For Future, il movimento dei giovani per il clima ispirato da Greta Thunberg. Ci saranno manifestazioni in 7.500 città in tutti i continenti e su tutti i social. “Fridays For Future – scrivono gli attivisti italiani in un comunicato – ovunque nel mondo torna a protestare perché i politici e le grandi aziende inquinanti fissano obiettivi di riduzione delle emissioni da raggiungere tra 20 o 30 anni e promettono che, in un lontano futuro, faranno qualcosa per contrastare la crisi climatica. Ma queste promesse vuote non servono a nulla, perchè non si può scendere a patti con le leggi della fisica. Abbiamo bisogno di azioni immediate e concrete, in linea con il principio di giustizia climatica e con la scienza”.

In Italia dalle 11.15 alle 12.00 ci sarà un incontro online in diretta Youtube con Roberto Mercadini (attore teatrale, scrittore e youtuber) e il professor Vincenzo Balzani dell’Università di Bologna, scienziato e divulgatore. Alle 18.30 si terrà un’azione online: una videochiamata su Zoom con musica, discorsi e un Social Bombing su Instagram e sugli altri social. Durante la giornata sarà possibile seguire la diretta dalle piazze sui social di Fridays For Future Italia. A Milano alle 9.30 è prevista una “bike strike” con partenza da Largo Cairoli e arrivo in piazza Duomo.

