Covid, Sala, Milano ha pagato un prezzo altissimo

Sulle note del Silenzio, il sindaco Giuseppe Sala ha ricordato questa mattina con un minuto di raccoglimento in piazza della Scala, davanti a palazzo Marino, le vittime del Covid in occasione della Giornata nazionale dedicata. “È importantissima questa giornata perché questo è un territorio che ha pagato un prezzo altissimo – ha detto Sala al termine della commemorazione -. Credo che tra molti anni riusciremo a capire le ragioni, che non sono solamente legate a colpe di chi ha dovuto gestire e di chi ha dovuto prendersi questa responsabilità. Io credo che tra le ragioni della diffusione in questo territorio non si possa non pensare a condizioni particolari climatiche, di inquinamento, grande industrializzazione, tanti allevamenti intensivi. È vero che non c’è una prova scientifica che collega tutto ciò alla diffusione del Covid però sono tanti che iniziano a riflettere su questo tema. Il Covid ci deve indurre a cambiare qualcosa nel nostro modello di vita”. Il sindaco ha aggiunto: “Mi pare che i presupposti per ricadere in una situazione di crisi c’erano tutti. Il problema è riuscire a vaccinare la popolazione il più in fretta possibile. Non c’è da sorprendersi che non ne siamo ancora fuori, bisogna lavorare al meglio per riuscire a vaccinare. Come Comune stiamo mettendo a disposizione luoghi e spazi e personale per cercare di sostenere questa campagna vaccinale”. Per tutta la giornata le bandiere degli edifici comunali resteranno a mezz’asta. (Mianews)

