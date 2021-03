Dopo lo stop dovuto alla sospensione della somministrazione di AstraZeneca in via precauzionale, questa mattina è ripartito il drive through del Parco Trenno a Milano. Nell’hub vaccinale della Difesa, il più grande d’Italia, vengono ora utilizzate le dosi di Pfizer, in attesa di nuove disposizioni dell’Ema sul vaccino di Oxford. Le prenotazioni, gestite dalla Regione Lombardia, prevedono adesso le vaccinazioni per gli over 80.

